На Алтае туристка погибла под камнепадом

В Республике Алтай спасатели эвакуируют группу туристов, попавших под камнепад. В результате погибла 18-летняя девушка, еще два человека пострадали.

ЧП произошло в районе устья реки Кысхыштубег. Под камнепад попала зарегистрированная туристическая группа из 12 человек.

«На месте погибла 18-летняя девушка. Еще двое получили травмы. До наступления темноты эвакуировали одну из пострадавших, она шла самостоятельно с другими членами группы навстречу сотрудникам МЧС России. Ее доставили в больницу», – говорится в сообщении МЧС.

Для помощи остальным туристам на место следуют девять спасателей и две единицы техники МЧС России.

Барнаул, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube