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Вторник, 15 октября 2024, 10:41 мск

Новости Туризм

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На Алтае туристка погибла под камнепадом

В Республике Алтай спасатели эвакуируют группу туристов, попавших под камнепад. В результате погибла 18-летняя девушка, еще два человека пострадали.

ЧП произошло в районе устья реки Кысхыштубег. Под камнепад попала зарегистрированная туристическая группа из 12 человек.

«На месте погибла 18-летняя девушка. Еще двое получили травмы. До наступления темноты эвакуировали одну из пострадавших, она шла самостоятельно с другими членами группы навстречу сотрудникам МЧС России. Ее доставили в больницу», – говорится в сообщении МЧС.

Для помощи остальным туристам на место следуют девять спасателей и две единицы техники МЧС России.

Барнаул, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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