Прага больше не рада пьяным туристам

Прага, город, известный не только своим пивом, но и исторической архитектурой, намерен запретить ночные походы по барам, стремясь покончить со своей репутацией места для вечеринок.

Заместитель мэра Праги Иржи Поспишил заявил, что город хочет отвадить туристов, которые приезжают «на короткое время только для того, чтобы напиться», в пользу «более культурных и состоятельных туристов», сообщает информационное агентство AFP.

За последние два десятилетия, отчасти благодаря буму бюджетных авиакомпаний, Прага стала излюбленным местом проведения мальчишников и девичников, особенно такие поездки пользуются спросом у сильно пьющих приезжих из Великобритании.

И таким гостям, к примеру, очень не рады жители Праги 1, исторического района города, где находятся Староместская площадь, находящаяся под защитой ЮНЕСКО, Пражский Град и Карлов мост – они очень жалуются на шум, вызванный массовыми походами в пабы.

В заявлении, предоставленном CNN Travel, Управление муниципального района Прага 1 подтвердило, что запрет запрещает посещение пабов с 22:00 до 6:00 по местному времени, и сообщило, что запрет вступит в силу примерно в начале ноября.

Мэр района Прага 1 Терезия Радомержска добавила, что запрет на ночные походы по пабам «обусловлен нашим желанием сократить нежелательное поведение, особенно в связи с такими мероприятиями, как мальчишники и девичники, которые часто приводят к чрезмерному шуму и беспокойству как местных жителей, так и других посетителей. Эти мероприятия не соответствуют типу туризма, который мы стремимся развивать».

Вацлав Старек, глава Чешской ассоциации отелей и ресторанов, похвалил это решение, заявив AFP, что «поездки в центр в поисках пива стали проблемой для местных жителей и других туристов».

Запрет касается только групповых туров, организованных агентством, и не помешает отдельным группам организовывать собственные походы по барам или оставаться допоздна, выпивая. Как отметил Старек, «никому не будет запрещено ходить в паб».

Между тем, Саймон Олд, работающий специалистом по Праге в двух британских туристических агентствах, которые организуют мальчишники и девичники для британцев за рубежом, предположил, что запрет – полная ерунда и «вообще не остановит британцев от посещения Праги».

Назвав запрет «половинчатым» в заявлении, предоставленном CNN Travel, Олд добавил, что «хотя они имеют полное право попытаться обуздать антиобщественное поведение, люди просто будут ходить по пабам самостоятельно или делать это раньше».

«Поскольку город на протяжении многих лет пользовался репутацией города-тусовщика, похоже, что они пытаются ухватиться за оба пирога», – сказал он.

Прага присоединяется ко многим городам Европы, которые в последние месяцы оттесняют туристов. Чиновники в Венеции (Италия) недавно ограничили размер туристических групп до 25 человек и запретили использование мегафонов, в то время как мэр Барселоны планирует прекратить аренду квартир для туристов к 2028 году.

Прага, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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