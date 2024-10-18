На Алтае введут туристический налог

В Республике Алтай введут туристический налог, который будут обязаны платить отели и гостевые дома, а также сдающие жилье туристам физлица. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«В правительстве региона состоялось совещание по подготовке к введению туристического налога на территории Республики Алтай. Данная мера вступает в силу с 1 января 2025 года», – говорится в сообщении.

Отмечается, что новый налог компании и граждане будут платить лишь с тех объектов, которые включены в реестр классифицированных средств размещения.

Ставка налога составит 1%, но не меньше 100 рублей. Постепенно ее планируют увеличить до 5%. Решение о введении налога и льготах будут принимать муниципалитеты.

«По подсчетам министерства экономического развития республики, новый налог принесет бюджету минимум 134,2 млн рублей за год», – отмечает пресс-служба.

Барнаул, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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