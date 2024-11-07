Российские туристы застряли в Японии из-за поломки круизного лайнера

В Японии круизный лайнер оказался заблокирован из-за технических проблем. Сотни российских туристов опасаются, что не успеют на свой рейс, чтобы вернуться домой.

Круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas) сломался в японском порту Йокогама, сообщает РБК. По словам пассажиров, на борту находится около 500 граждан России.

Судно должно было прийти в Шанхай 9 ноября. Однако лайнер не смог выйти из японского порта из-за технической неисправности. Пассажирам сообщили, что их круиз продлевается до 11 ноября. В результате многие попросту не успеют на свой авиарейс.

Россияне просят помощи в консульстве России в Японии, а также обратились к японским властям, чтобы их выпустили из порта и разрешили улететь в Китай, чтобы успеть вовремя.

В свою очередь компания-оператор Royal Caribbean International пообещала пассажирам вернуть 100% средств за круиз, включая налоги и сборы, в течение 14 рабочих дней, а также предложила скидку в размере 50% на любой будущий круиз на год вперед. Кроме того, компания заявила, что возместит стоимость перелета.

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube