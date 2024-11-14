Российские туристы застряли на Бали из-за извержения вулкана

Часть российских туристов не успели вылететь с Бали из-за извержения вулкана. Как сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, отдыхающие размещены в отелях за счет туроператоров.

«Рейсы уже запущены. Российские туристы, которые еще не вылетели, размещены в отелях за счет туроператоров», – сказала Ломидзе в комментарии РИА «Новости».

Первое извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки произошло 3 ноября в провинции Восточная Нуса-Тенгара, примерно в 800 километрах от Бали. Тогда погибли десять человек. С тех пор вулкан извергался неоднократно. Авиасообщение с островом прерывалось.

Бали, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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