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Пятница, 22 ноября 2024, 17:24 мск

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Отдых на Мальдивах резко подорожает: туристов обяжут оплачивать дополнительные сборы

Туристам на Мальдивских островах в ближайшее время обяжут оплачивать дополнительные сборы. Некоторые доплаты планируется ввести уже с декабря текущего года.

Так, с 1 декабря будет повышены сборы за въезд в страну и на развитие аэропорта. Так, для пассажиров эконом-класса «налог» составит $50 вместо 30, бизнес-класса – $120 вместо прежних 60, уточняют местные СМИ, на которые ссылается «Интерфакс».

С 1 января 2025 года вдвое вырастет зеленый налог, который взимается с каждого туриста за сутки пребывания в отеле или другом объекте размещения. С $3 до $6 в день для туристов, останавливающихся в гостевых домах и отелях с количеством номеров менее 50, и с $6 до $12 в день для тех, кто размещается на крупных курортах.

Налог на туристические товары и услуги вырастет с 16 до 17% с 1 июля 2025 года.

Местное правительство рассчитывает, что повышение налогов принесет казне $175 млн дополнительных доходов.

Мале, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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