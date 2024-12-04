Сибирячка заплатит штраф за привезенную из Таиланда голову крокодила

В Новосибирске таможенники обнаружили у пассажирки, прибывшей из Таиланда, голову крокодила. Женщине грозит штраф и конфискация сувенира.

«Дериват инспекторы выявили на «зеленом» коридоре с помощью рентгена. Женщина пояснила, что приобрела его в одной из сувенирных лавок Таиланда для себя, о необходимости декларирования и предоставления разрешительных документов не знала», – сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

Согласно данным экспертизы, это настоящая голова крокодила, вид которого подпадает под действие Конвенции СИТЕС. Документ регулирует торговлю дикими животными и растениями, чтобы она не создавала угрозы их выживанию. Соглашение защищает более чем 33 тысячи видов.

Таможенники возбудили два дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 (недекларирование товаров) и ст. 16.3 (несоблюдение запретов и ограничений). Женщине грозит штраф с возможной конфискацией товара.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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