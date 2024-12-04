Россиян предупредили о риске схода лавин на двух горнолыжных курортах

Управление МЧС по Карачаево-Черкессии предупредило туристов о риске схода лавин на двух горнолыжных курортах. Об этом сообщает на сайте ведомства.

«ЦУКС ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике информирует, что по данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» в период с 04 декабря до 18:00 06 декабря в горах КЧР лавиноопасно», – говорится в сообщении.

Есть риск схода лавин на горнолыжных курортах Домбай и Архыз. Спасатели призвали туристов кататься только на размеченных трассах.

Кроме того, местным жителям советуют обратить на правила безопасности: не выходить в горы в снегопад и следить за переменой погоды.

Черкесск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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