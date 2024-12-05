В Таиланде жители приняли за призрака упавшего в колодец туриста и не помогали ему три дня

В Таиланде турист три дня просидел в заброшенном колодце из-за предрассудков жителей, которые боялись ему помогать. Об этом сообщают местные СМИ.
В полицию обратились жители провинции Так. Они сообщили, что в лесу каждый час слышатся странные крики. Прибывшие на место спасатели обнаружили заброшенный колодец, в котором находился ослабленный человек.
Выяснилось, что гражданин Китая упал на глубину 12 метров и сломал руку. Он долго звал на помощь, а затем решил экономить силы и кричал только раз в час. Местные жители подумали, что в лесу завелось привидение, и не спешили помогать, а ночью и вовсе перестали выходить из домов.
Туриста доставили в больницу. У него диагностировали сотрясение мозга, перелом левого запястья и многочисленные синяки и ссадины. Правоохранители выясняют, как иностранец оказался в лесу на границе с Мьянмой.
Бангкок, Зоя Осколкова
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