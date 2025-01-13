Байкал этой зимой может остаться без льда

Озеро Байкал имеет все шансы этой зимой так и не обледенеть, сообщает пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

На Байкале сохраняется сложная обстановка, и пока нет признаков образования льда. В бухтах и заливах появляются забереги, но ледовый покров остается нестабильным.

Так, по информации ведомства, на севере Байкала лед наблюдается на удалении 5-7 километров, в то время как середина озера остается открытой.

В районе паромной переправы на Малом Море – открытая вода, а со стороны Ольхона лед появляется только местами, остальная территория – водная. На юге также не ожидается образования льда.

Причиной отсутствия льда на Байкале стала аномально теплая зима. Как пояснил научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд, тепло несет воздух с Атлантики в Сибирь, тогда как обычно воздушные массы с Тихого и Атлантического океанов не достигают этой территории.

Барнаул, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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