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Пятница, 24 января 2025, 20:13 мск

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Глава Минприроды России пообещал очисть пляжи от мазута к лету

Архив. Фото: мэрия Анапы

Загрязнения мазутом планируется полностью убрать с пляжей Краснодарского края к лету текущего года. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

«К летнему сезону состояние пляжей должно быть приведено к нормативному состоянию. Это значит, что мазута на пляже быть не должно», – сказал Козлов.

По его словам, основная масса загрязнённого грунта уже вывезена, песок на пляже начали просеивать, чтобы отделить мелкие фракции, которые остались. Предварительную оценку соответствия пляжей и зон отдыха санитарным требованиям Роспотребнадзор проведёт до 1 марта.

Ранее на совещании у главы государства глава Минприроды отмечал, что восстановлению после разлива мазута из-за крушения танкеров в Керченском проливе, по предварительным данным, подлежит 280 гектаров черноморского побережья.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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