Запросы на отдых в Крыму выросли в два раза

Запросы на летний отдых в Крыму в 2025 году увеличились в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщила СМИ исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По словам Ломидзе, есть увеличение спроса на Калининград, Сочи, Геленджик и Крым. «Причем, туроператоры говорят, что чуть ли не в два раза увеличилось количество запросов именно на Крым», – отметила эксперт.

Напомним, что в связи с ЧП, связанным с розливом мазута в Тамани в декабре 2024 года, отпуск на море в Анапе в этом году остается под большим вопросом.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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