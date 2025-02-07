Россияне стали ездить в Европу в 10 раз реже

По итогам 2024 года суммарный выездной поток из России в страны Евросоюза составил 1,4 млн поездок. Об этом говорится в отчете аналитической службы Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как отмечается, наземным путем в Европу в 2024 году россиянами было совершено 800 тысяч поездок с различными целями визита – в основном, личными и транзитными. Авиатранспортом воспользовались еще 600 тысяч граждан РФ. При этом две трети поездок в Европу были совершены с помощью стыковочных рейсов через Турцию.

По сравнению с 2019 годом количество поездок россиян в Европу наземным и авиатранспортом, когда было совершено 14,37 млн объем визитов, сократилось в 10 раз или на 90%.

Согласно оценке аналитиков АТОР, в 2024 году общий объем поездок россиян по ТОП-25 самым популярным и массовым туристическим направлениям составил 17,4 млн поездок, что на 15,4% больше, чем в 2023 году.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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