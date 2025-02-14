Грязные от мазута пляжи Анапы чистят вулканическим материалом

Пляжи Анапы начали очищать от мазута вулканическим материалом, как сообщает «Кубань 24», сейчас технологию тестируют на береговой полосе в станице Благовещенской.

Сорбент, состоящий из ионов вулканического происхождения, перемешивают с песком и затем загружают в установку грохот.

По словам представителя компании «Барс» по ЮФО Эдуарда Биюкьяна, материал мгновенно купирует запах и меняет формулу мазута.

Как заявляет разработчик, в течение 30-60 дней нефтепродукт становится неопасным для здоровья. Сорбент превращает крупные фракции мазута в камешки, которые можно утилизировать. Мелкие частицы нефтепродуктов съедают бактерии, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Анапа, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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