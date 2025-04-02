С 1 мая изменятся правила въезда российских туристов в Таиланд

С 1 мая 2025 года Таиланд вводит новые правила для въезда иностранных туристов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Все иностранные граждане, въезжающие в Таиланд, независимо от вида транспорта, должны будут с 1 мая заполнять онлайн-форму TDAC (Thailand Digital Arrival Card). Сайт для регистрации электронной миграционной карточки уже работает», – говорится в сообщении.

Отмечается, что при онлайн-подаче заявки потребуется указать стандартные данные – ФИО, цель поездки, профессию, город проживания, место проживания (отель, гостевой дом и прочее), телефон.

В иммиграционном бюро Таиланда предполагают, что это изменение упростит въезд путешественников в страну.

Бангкок, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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