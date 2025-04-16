АТОР проверит сообщения о переселении 300 российских туристов из отеля в Египте

Ассоциация туроператоров России (АТОР) проверяет сообщения о переселении 300 туристов из РФ из отеля в Хургаде. Гостиница попросту не была готова принимать отдыхающих.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 300 российских туристов переселили из White Valley Palace. По словам россиян, отель не был готов к заселению, в нем подолгу отсутствовало электричество, не работал Wi-Fi, а в номерах не убирались. В столовой наблюдалась полная антисанитария.

Путешественники обратились в свои турагентства с жалобами и требованиями о переселении. Ночью их экстренно отправили на семи автобусах по разным отелям.

«В АТОР проверяют информацию и выясняют обстоятельства произошедшего. Туроператоры на связи с туристами и партнерами принимающей стороны», – сообщили РЕН ТВ в ассоциации.

При этом администрация гостиницы не видит проблем. В ситуации также разбирается туристическая полиция Хургады.

Каир, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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