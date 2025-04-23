«Роза Хутор» объявил старт летнего сезона

«Роза Хутор» объявил о начале летнего сезона-2025. После профилактики заработают канатные дороги до отметки 2320 метров над уровнем моря и родельбан, горный аттракцион.

Также была обновлена обзорная площадка на высшей точке курорта. Здесь появилась парковая зона с ограждениями, галечными и брусчатыми дорожками, теневыми навесами, скамейками, фоторамками, растениями и арт-инсталляцией.

На горном курорте летом туристам будут доступны и 27 пеших троп. Их общая протяженность – 64 километра. Все турмаршруты будут запускаться постепенно в зависимости от погоды.

Первыми в начале мая откроются тропы на высоте 1100 метров над уровнем моря. Затем станут доступны тропы в парке водопадов «Менделиха». Ожидается, что из-за снежной зимы все семь водопадов парка будут полноводными.

Помимо этого, будут открыты несколько велосипедных маршрутов. Летний сезон на курорте завершится в начале ноября, сообщают «Вести-Сочи».

Сочи, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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