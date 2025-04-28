В Японии молодого человека дважды спасали с горы Фудзи

В Японии молодой человек в возрасте двадцати с небольшим лет был доставлен спасателями на вертолете во время восхождения на гору Фудзи, где ему стало плохо. Но через несколько дней его снова спасли на той же горе, куда он вернулся, чтобы забрать свой телефон, сообщают местные СМИ. Полиция сообщила агентству AFP, что студент, гражданин Китая, проживающий в Японии, был обнаружен в затруднительном положении в субботу другим туристом на тропе на высоте около 3000 метров, куда не рекомендуется подниматься в это время года. «У него подозревали горную болезнь, в связи с чем турист был госпитализирован», – сообщил в понедельник представитель полиции Сидзуоки.

Однако позже полиция обнаружила, что этот же молодой человек уже был спасен четырьмя днями ранее с вершины горы Фудзи. По данным СМИ, студент предпринял еще одну попытку восхождения, чтобы попытаться найти свой мобильный телефон, который он потерял во время первой спасательной операции. Полиция не смогла немедленно подтвердить эти сообщения. СМИ добавили, что неизвестно, нашел ли молодой человек в итоге свой телефон.

Гора Фудзи, действующий вулкан и самая высокая вершина Японии (3776 метров), большую часть года покрыта снегом. Из-за сложных условий доступ туристов сюда вне летнего сезона настоятельно не рекомендуется. Его тропы официально открыты с начала июля по начало сентября, и толпы людей поднимаются по его крутым склонам среди ночи, чтобы полюбоваться восходом солнца с вершины. Чтобы ограничить переполненность, власти в прошлом году ввели плату за вход и квоту для туристов на самом популярном маршруте.

Токио, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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