Ибица ограничивает передвижение по острову туристов на машинах

Остров Ибица в это воскресенье, 1 июня, начал ограничивать количество транспортных средств для посетителей сроком на четыре месяца в попытке уменьшить неудобства, вызванные переполненностью этого туристического рая на Средиземном море. До 30 сентября на острове будет разрешено ежедневно передвигаться только 20 000 транспортных средств, принадлежащих нерезидентам, из которых 16 000 будут арендованными автомобилями, принадлежащими автопарку острова, а 4000 – частными транспортными средствами, которые необходимо будет зарегистрировать заранее.

Благодаря этой мере Ибица присоединилась к другому острову Балеарского архипелага, который ограничивает въезд транспортных средств, – малой Форментере. Майорка должна сделать то же самое с 2026 года.

По данным официальной статистики, в 2024 году Балеарские острова посетили около 19 миллионов туристов, из них 3,6 миллиона посетили Ибицу и Форментеру.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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