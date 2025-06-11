В нацпарке у Байкала закрыли турмаршрут для испытаний дронов

В Прибайкальском национальном парке в Иркутской области на пять дней закрыли туристический маршрут в связи с проведением испытаний беспилотников. Об этом сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

"«Подкамень» закрыт для посещения. Маршрут Прибайкальского нацпарка на пять дней станет местом проведения испытаний беспилотных летательных аппаратов. Ограничение введено для обеспечения безопасности посетителей и местных жителей», – говорится в сообщении.

Дроны проверят в условиях байкальской погоды по нескольким параметрам, чтобы определить их эффективность в охране территорий от пожаров и браконьерства, а также оценить возможность использования в целях научных исследований.

«Организаторы просят отнестись к ним с пониманием: охрана природы требует применения новых технологий, а в случае успеха испытаний на Байкале опыт использования профильных БПЛА будет растиражирован для других российских ООПТ», – отметили в ФГБУ.

Испытания продлятся до 15 июня включительно.

Иркутск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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