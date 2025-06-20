Россиянин спас японскую туристку на Эвересте

Российский альпинист спас гражданку Японии на Эвересте. Об этом сообщает телеграм-канал «Shot».

Инцидент произошел на высоте около четырех километров. Девушка упала в расщелину неподалеку от монастыря Тенгбоче и не смогла выбраться самостоятельно из-за полученных травм. Очевидцы вызвали спасателей.

37-летний россиянин решил сам помочь пострадавшей и спустился в разлом по веревке, а затем вытащил девушку. Японку доставили в больницу на вертолете.

Отмечается, что альпинист и сам пострадал, он почувствовал сильную слабость, но от госпитализации отказался. Россиянин планирует спуститься с Эвереста через несколько дней.

Катманду, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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