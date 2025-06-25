Чиновницу из Абхазии, которой не нравились русские туристы с «дошираком», уволили

Начальника лицензионного отдела министерства туризма Абхазии Кристину Лакербая, негативно высказавшуюся о гостях, освободили от занимаемой должности. Об этом сообщил министр туризма Абхазии Астамур Логуа сообщил президенту Бадре Гунбе.

Глава государства заявил, что, «как и абсолютное большинство граждан Абхазии», возмущен высказываниями сотрудников Минтуризма в адрес туристов. Гунба назвал подобные заявления непозволительными и наносящими вред республике.

«Наши отельеры, гиды, все те, кто задействован в сфере туризма, своим внимательным, искренним отношением к туристам доказали, что в Абхазии не делят гостей по материальному достатку», – сказал президент республики.

Он отметил, что гостеприимство «веками» было отличительной чертой жителей Абхазии.

Также Гунба напомнил госслужащим, которые «позволяют себе такого рода высказывания», что в послевоенные годы в Абхазии были рады каждому приезжающему на отдых и видели в туристах «символ возвращения к мирной жизни».

Скандал вокруг слов абхазской чиновницы разгорелся после сюжета телеканала «Абаза» о проблемах туристической отрасли в республике. Лакербая возмутилась дешевизной размещения и транспортных услуг в Абхазии, отметив, что из-за этого государству грозят «большие потери».

Среди прочего чиновница выразила уверенность в том, что туристы, которые приезжают в Абхазию по дешевым ценам, «ничего не купят» и будут «стоять в очереди за стаканом сока» в отелях.

«Они приезжают, покупают «дошираки», извините меня, но мы хотим, чтобы они купили сувениры, нашу сельскохозяйственную продукцию и так далее. Нам такой турист, я считаю, не нужен, – заявила она (цитата по изданию «Сочи-Блокнот»).

Сочи, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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