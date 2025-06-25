Туристов в Анапе будут информировать о запрете купания в море под роспись

Гостиницы и санатории в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края ввели письменное уведомление туристов при заселении о запрете на купание из-за последствий крушения танкеров. Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Ранее власти в Краснодарском крае, где на загрязненных после крушения танкеров пляжах фиксировали скопление туристов, определили опасные зоны побережья в Анапе и Темрюкском районе, которые планируется огородить от отдыхающих для соблюдения запретов. В Темрюкском районе это территория вдоль береговой линии Черного моря от п. Волна до п. Веселовка включительно. В Анапе – вдоль береговой линии Черного моря в границах города-курорта (от п. Веселовка до заповедника Утриш).

«При заселении в гостиницы и санатории Анапы и Темрюкского района для гостей ввели письменное информирование о запрете купания и закрытых пляжах. Соответствующий документ теперь гости подписывают при заселении», – говорится в сообщении.

Уточнятся, что такая мера направлена на информирование туристов о возможном возникновении рисков для здоровья при нарушении запрета, таких как: кожные заболевания, аллергия, отравления из-за возможного контакта с мазутом, сообщает ТАСС.

Анапа, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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