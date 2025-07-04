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Пятница, 4 июля 2025, 10:26 мск

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Самолет с российскими туристами из-за шторма дважды садился на воду на Мальдивах

Самолет с туристами из России дважды садился на воду в экстренном порядке из-за шторма. Об этом сообщает телеграм-канал «Shot».

Туристы перелетали с одного острова на другой. Еще до взлета погода начала ухудшаться, а пилоты долго готовились к рейсу.

Через некоторое время после старта борт начал резко терять высоту. Летчики приняли решение посадить самолет прямо посреди океана. Более часа пассажиры просидели внутри, а после – снова взлетели.

Но и дальше все пошло не по плану. Самолет начало заваливать на левый бок и сносить ветром, из-за чего опять пришлось садиться на воду, в этот раз неподалеку от берега. Судно подтащили к суше буксиром.

Мале, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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