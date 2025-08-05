Очередь на крымский мост сократилась с 3000 до 700 машин

Очередь из автомобилей, ожидающих досмотра для проезда по Крымакому мосту, сократилась с 3000 до 712. Об этом сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 712 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. Со стороны Керчи перед пунктом ручного досмотра нет», – говорится в сообщении.

Большие очереди, в основном в дневное время, перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы России или с помощью Керченской паромной переправы, напоминает ТАСС.

Напомним, что накануне днем машины стояли в пробке у моста по 8 часов. По обочинам для людей волонтеры организовали раздачу бутилированной питьевой воды.

Тамань, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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