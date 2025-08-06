Турки недовольны: им все время отключают воду, а туристы расходуют ее как хотят

В пик туристического сезона в Измире всё чаще отключают жителям водоснабжение. Местные недовольны: они почему-то должны страдать, тогда как отели продолжают работать на полную мощность, туристам отказа ни в чем нет.

Популярный среди туристов со всего мира регион Измир в Турции столкнулся с беспрецедентной засухой, из-за которой жители вынуждены копать всё глубже, чтобы набрать воды. «Наши родители черпали воду с глубины 8-9 метров, а теперь нам приходится копать на глубине 170 метров», – рассказал агентству AFP 39-летний Али Алянак, мэр деревни Гермиян, где все жители получают воду из грунтовых вод. В этом регионе некогда плодородного побережья Эгейского моря засуха приняла драматический оборот. Плотина, которая когда-то снабжала близлежащий морской курорт Чешме, показывает едва ли правдоподобный уровень воды: 3%. Эта сильная засуха вынудила муниципалитет морского курорта, население которого резко возрастает летом, лишить своих жителей питьевой воды на десять часов в день. Измир, третий по величине город страны, следует его примеру, вводя шестичасовые ежедневные ограничения.

«Вода 24/7»

Неподалеку по побережью переполнены бассейны сотен отелей, уровень безудержного потребления становится всё более шокирующим: «Главная проблема – это отели: вода в бассейнах испаряется, полотенца стирают каждый день, а люди принимают душ три-пять раз в день, как только идут купаться или возвращаются с улицы. Это расточительство», – жалуется Али Альянак, который собирает каждую каплю дождя.

Орхан Бельге, управляющий роскошным отелем на 253 номера с захватывающим видом на бирюзовые воды Эгейского моря, раздражен шумихой в СМИ вокруг этой темы. «В крупных четырёх- или пятизвёздочных отелях, таких как наш, есть резервуары для воды объёмом от 200 до 250 тонн. У нас вода есть круглосуточно», – уверяет он. По его мнению, решение заключается, в частности, в опреснении морской воды – дорогостоящем и энергоёмком процессе, который уже используется некоторыми отелями региона. Изобилие, которым наслаждаются крупные гостиницы, контрастирует с реальностью небольших отелей и местных жителей. Управляющий небольшого городского отеля признаётся, что «нехватка воды – реальная проблема», но особенно обеспокоен влиянием ограничений на количество туристов. «Прошлым летом в это же время у нас был полный заезд. И две недели назад он всё ещё был полностью забронирован. «Отель пуст на 80%, и на август у нас нет брони», – говорит он. А для таких жителей, как Сабиха Юртсевер, 80-летняя пенсионерка, которая проводит лето в Чешме уже 25 лет, ситуация – это и горько-сладкое. «Когда леса горят, вместо того, чтобы их заново высаживать, строят отели», – говорит восьмидесятилетняя женщина. «Но, – продолжает она, – чем меньше деревьев, тем меньше дождей» .

Молитвы о дожде

Отсутствие осадков с осени является главной причиной нынешнего кризиса. На прошлой неделе молитвы о дожде разносились из громкоговорителей 90 000 мечетей страны. Но помимо климата, экспертов тревожат вопросы управления ресурсами и влияния туризма. «Потери воды необходимо максимально сократить, особенно в туристическом секторе», – призывает Сельма Акдоган из Палаты инженеров-экологов Измира, которая утверждает, что турист потребляет в среднем в два-три раза больше воды, чем житель. «Уровень воды снижается летом, но также и он не повышается и зимой», – отмечает эксперт, отмечая, что «осадки выпадают реже, но более интенсивны, что затрудняет впитывание влаги почвой».

Столкнувшись с повторяющимися засухами, инженер призывает общины и отдельных лиц отказаться от газонов в пользу менее водоемких почв и предлагает отелям наполнять свои бассейны морской водой. Другие эксперты призывают к дифференцированному ценообразованию на воду, чтобы заставить отели быть более экономными.

Измир, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube