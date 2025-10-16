российское информационное агентство 18+

Четверг, 16 октября 2025, 11:08 мск

Уборщики случайно вывели из строя половину самолетов Finnair

Уборщики случайно повредили огнезащитное покрытие на чехлах сидений половины парка самолетов Airbus A321 финской авиакомпании Finnair, из-за чего им пришлось остаться на земле.

Как пишут СМИ, с понедельника по среду на этой неделе финская авиакомпания была вынуждена отменить около сорока своих рейсов во время праздничного сезона в стране, что затронуло более 5000 пассажиров. Причиной стали не забастовка, не технический сбой, а простое попадание воды.

Как сообщает Business Insider, уборщики, по всей видимости, непреднамеренно повредили огнезащитное покрытие (противопожарную защиту) обивки сидений нескольких самолетов Airbus A321-200 во время простой водной очистки. В результате восьми самолетам, или половине всего парка, пришлось временно приостановить полеты.

В своем заявлении Finnair сообщила, что безопасность ее метода промывки сидений водой не была полностью проверена, особенно с учетом стандартов пожарной безопасности производителя, что оправдывает вывод самолета из эксплуатации.

«Безопасность всегда является нашим главным приоритетом, и мы последовательно следуем инструкциям производителей по техническому обслуживанию, а также рекомендациям и рекомендациям органов власти», – заявил представитель.

Чтобы компенсировать эти задержки, компании пришлось мобилизовать другие самолеты, но она предупредила, что «эти изменения, скорее всего, приведут к избыточному бронированию, отменам, задержкам или смене авиакомпании».

«Приносим извинения за любую неопределенность и неудобства, которые может вызвать эта ситуация. Мы делаем всё возможное, чтобы минимизировать её последствия», – добавила компания.

Хельсинки, Елена Васильева

