В Таиланде изменили правила для туристов из-за траура по бывшей королеве

В Таиланде объявлен годичный траур по бывшей королеве Сирикит, которая скончалась в возрасте 93 лет. В связи с этим власти просят организаторов мероприятий и туристов учитывать некоторые правила поведения в стране.

Местным жителям и гостям рекомендуется проявлять уважение и сдержанность. Желательно придерживаться приглушенных цветов в одежде, в особенности вблизи королевских резиденций и на официальных мероприятиях. При этом носить черный цвет необязательно.

Туристам не стоит вести себя слишком раскованно, а вечеринки с громкой музыкой могут быть восприняты как неуважение. Также возможны ограничения доступа или изменения в расписании посещения храмов, государственных учреждений и общественных мероприятий.

Музыкальный фестиваль «Лео Бич» был отменен в знак почтения к памяти королевы-матери. Решение о проведении вечеринок в полнолуние на острове Панган в ноябре и декабре пока не принято.

Правительство надеется на понимание иностранцев и взаимное уважение. Власти Таиланда подчеркнули, что по-прежнему рады приезжим, но действия туристов должны быть продуманными.

Бангкок, Зоя Осколкова

