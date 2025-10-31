Россия отменяет визы с Иорданией с 13 декабря

Россия и Иордания заключили соглашение о безвизовом режиме. Об этом сообщило Министерство иностранных дел РФ.
Россияне смогут посещать Иорданское Хашимитское Королевство без оформления визы с 13 декабря. Продолжительность поездки не должна превышать 30 дней.
Безвизовый режим действует только в отношении туристов, частных и деловых поездок. Для работы и учебы все еще необходимо оформление дополнительных документов. В общей сложности россияне смогут провести в Иордании не более 90 дней за один год.
В дипведомстве подчеркнули, что аналогичные права при посещении Российской Федерации предоставляются и гражданам Иордании.
Москва, Зоя Осколкова
