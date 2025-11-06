Канатную дорогу в Шерегеше закрыли из-за нарушений

В Кемеровской области суд приостановил работу канатной дороги на горнолыжном курорте «Шерегеш» из-за нарушений. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

«Главный государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за подъемными сооружениями Сибирского управления Ростехнадзора выявил нарушения требований промышленной безопасности на канатной дороге ППКД КТ-28-ПС, расположенной на горе Зеленая в пгт Шерегеш Таштагольского района. В судебном заседании представители Ростехнадзора ходатайствовали о приостановлении эксплуатации канатной дороги на срок 90 суток», – говорится в сообщении.

Компания «Канатные дороги Малка» признала факт нарушения частично. Суд же установил наличие признаков нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

«Компания признана виновной и ей назначено административное наказание в виде приостановления деятельности по эксплуатации канатной дороги на 90 суток», – отметили в пресс-службе.

Работы по обслуживанию и профилактике, не связанные с перевозкой пассажиров, продолжаются.

Кемерово, Зоя Осколкова

