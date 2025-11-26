С 2026 года в Нижнем Новгороде начнет действовать турналог

В Нижнем Новгороде в 2026 году будет введен туристический налог. Об этом сообщили в департаменте экономического развития администрации города. Полученные средства будут направляться на развитие туристической инфраструктуры, а также на благоустройство, ремонт дорог и другие направления для развития города.

Ставка налога в 2026 году составит 2% от стоимости проживания в гостинице и других средствах размещения, включенных в реестр Росаккредитации, в 2027 году – 3%, в 2028-м – 4%, а с 2029 года 5%.

Как отметили в городском департаменте экономического развития, туристический сбор уже действует на территории Нижегородской области – Городецком, Балахнинском, Володарском округах и в Арзамасе.

На сегодняшний день туристический налог введен более чем в 750 муниципальных образованиях России, в том числе в 10 городах-миллионниках, включая Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Пермь, Волгоград, Омск, Краснодар. С 2026 года турналог также будут платить и в Воронеже.

Нижний Новгород, Наталья Петрова

