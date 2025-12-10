У туристов перед въездом в США будут проверять соцсети

Путешественники, отправляющиеся в Соединенные Штаты, вскоре могут столкнуться с новым видом проверки. По данным New York Times и Washington Post , Вашингтон активно рассматривает возможность проверки активности туристов в социальных сетях.

Предложение обрело форму в среду с публикацией уведомления в Федеральном реестре, официальном издании США: администрация Трампа теперь хочет обязать посетителей, пользующихся программой безвизового въезда (ESTA), предоставлять историю своих аккаунтов в социальных сетях за последние пять лет.

Текст, который, в частности, касается граждан Франции, Великобритании, Германии, Израиля, Японии и Австралии, может вступить в силу в течение шестидесяти дней, если не возникнут юридические проблемы. Планируется добавить профили в социальных сетях в список обязательных данных для получения разрешения ESTA , но это еще не все. Таможенно-пограничная служба США (CBP) также намерена собирать номера телефонов, использовавшиеся за последние пять лет, адреса электронной почты за последние десять лет, а также информацию о членах семьи – имена, даты и места рождения, номера телефонов и адреса проживания.

Как пишут иностранные СМИ, это предложение поступает в то время, когда США, Канада и Мексика готовятся принять чемпионат мира по футболу FIFA 2026, который, как ожидается, привлечет сотни тысяч болельщиков.

