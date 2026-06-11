В Сочи и Сириусе второй раз за утро объявили угрозу атаки БПЛА

В Сочи и Сириусе второй раз за утро четверга завыли сирены. Систему оповещения включили из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщили мэр Сочи Андрей Прошунин и глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин.

Жителей и туристов попросили сохранять спокойствие, не подходить к окнам и укрыться в безопасном месте. При нахождении на улице необходимо использовать для укрытия цокольный этаж ближайшего здания, подвалы, тоннели, подземные переходы и парковки, напомнил глава Сочи. Он также призвал не снимать и не публиковать в соцсетях работу ПВО, беспилотников и их обломки, работу специальных и оперативных служб и средств защиты объектов атаки.

Угрозу БПЛА в Сочи и Сириусе уже объявляли сегодня около семи часов утра. Тревога действовала почти полтора часа.

Аэропорт Сочи в целях безопасности не принимает и не выпускает самолеты с 6:04 мск, сообщала Росавиация.

Опасность атаки БПЛА также объявили в Туапсинском муниципальном округе, сообщили в администрации муниципалитета.

Ранее в четверг угрозу атаки БПЛА объявляли в Анапе, Геленджике, Новороссийске. Беспилотную угрозу в этих городах уже отменили.

Сочи, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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