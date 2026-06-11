В Анапе разрешение на открытие для купания получили почти 50 пляжей

В Анапе 49 пляжей получили разрешение на открытие купального сезона. Решение было озвучено на заседании правительственной комиссии под руководством вице-премьера Виталия Савельева. Еще18 участков побережья проходят экспертизу, сообщило правительство РФ в «Максе». В 2025 году пляжи Анапы были закрыты из-за последствий разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года.

Одновременно на пляжах, пострадавших от мазута, продолжают отсыпать дополнительный слой чистого песка. Работы контролирует Роспотребнадзор.

Также продолжается мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Крыма. Новых выбросов нефтепродуктов на побережье не зафиксировано. Пятен мазута не обнаружили и на спутниковых снимках района крушения танкеров.

С начала работ специалисты очистили более 3,6 тыс. км береговой линии, в том числе повторно, и вывезли около 185 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Весь объем вывезенного для утилизации песка и грунта уже обезвредили или перевели в категорию вторичных продуктов.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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