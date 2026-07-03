В Анапе разрешили открыть 75 пляжей, еще 11 проходят экспертизу Роспотребнадзора

В Анапе разрешения на открытие сезона получили 75 пляжей, пострадавших от выбросов мазута, еще 11 проходят экспертизу. Об этом сообщается на сайте правительства РФ по итогам заседания комиссии по координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.

В кабинете министров уточнили, что с начала работ очищено более 3,6 тыс. км береговой линии, в том числе повторно. Вывезено в специализированные организации около 185,3 тыс. т загрязнённого песка и грунта. Обезврежен или переведён в категорию вторичных продуктов весь объём вывезенного для утилизации песка и грунта.

Москва, Анастасия Смирнова

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