В Анапе второй раз за день объявили угрозу атаки БПЛА

В Анапе вновь объявили угрозу атаки БПЛА, включены сирены системы оповещения. Об этом сообщили в администрации города-курорта.
Беспилотная опасность объявлена в Анапе второй раз за день. До этого сирены выли в городе сразу после 10 часов утра.
Власти муниципалитета просят жителей и гостей города не подходить к окнам, укрыться в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях без окон со сплошными стенами.
«Если вы находитесь на улице – укройтесь в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе (парковке). Не используйте для укрытия автомобиль. Не прячьтесь под стенами многоквартирных домов!», – сообщили в пресс-службы горадминистрации.
Угроза БПЛА также объявлена на территории Новороссийска.
Надо отметить, что беспилотную опасность утром объявляли также в Сочи. Тревога действовала около часа. В аэропорту Сочи вводились ограничения на полеты.
Анапа, Наталья Петрова
© 2026, РИА «Новый День»