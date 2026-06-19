Сирены воздушной тревоги вновь завыли в Сочи и Сириусе

В Сочи и Сириусе включили сирены системы оповещения из-за угрозы атаки украинских беспилотников. Воздушная тревога объявлена в 11:10 мск, сообщили местные власти. Аэропорт Сочи приостановил прием и отправку рейсов.

Жителей города-курорта и отдыхающих попросили не подходить к окнам и укрыться в комнате, окна которой не выходят на море или в помещении без окон (коридор, ванная, туалет, кладовая). При нахождении на улице необходимо использовать для укрытия цоколи и подвалы ближайших зданий, тоннели, подземные переходы и парковки, указал мэр Сочи Андрей Прошунин.

Система оповещения беспилотной опасности сработала на курорте второй раз с начала суток, в предыдущий раз сирены зазвучали около 4:30 утра. Тревога действовала чуть больше 30 минут.

В аэропорту Сочи на фоне угрозы БПЛА с 11:13 мск введены временные ограничения на полеты, сообщила Росавиация. Также приостановила работу авиагавань Геленджика.

Надо отметить, что угрозу воздушной атаки в Сочи и Сириусе в последнее время объявляют практически ежедневно и зачастую неоднократно.

Сочи, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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