В Анапе 72 пляжа получили разрешение на открытие сезона

Разрешение на открытие пляжного сезона уже получили 72 пляжа Анапы, еще восемь проходят экспертизу. Об этом стало известно по итогам очередного заседания правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС после крушения танкеров в Керченском проливе, которое провел вице-премьер Виталий Савельев.

Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов продолжаются. В настоящее время осуществляется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах Анапы. Ситуацию контролирует Роспотребнадзор.

Также ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Крыма. Новых случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано.

«С начала работ очищено более 3,6 тыс. км береговой линии, в том числе повторно. Вывезено в специализированные организации около 185,3 тыс. т загрязненного песка и грунта. Обезврежен или переведен в категорию вторичных продуктов весь объем вывезенного для утилизации песка и грунта», – сообщается в канале кабмина РФ в «Максе».

В ликвидации последствий ЧС задействованы 775 человек и 187 единиц техники.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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