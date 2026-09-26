В Геленджике запретили выход в море из-за атаки БЭК

В Геленджике закрыли выход в море для всех плавсредства из-за опасности атаки украинских безэкипажных катеров (БЭК). Об этом сообщил мэр города-курорта Алексей Богодистов. Жителей и гостей города призвали покинуть пляжи и набережную.

Глава города рекомендовал гражданам укрыться в помещениях, а при возможности – спуститься в подвал или в цокольный этаж, а также не подходить к окнам.

«Не находитесь на открытом пространстве около моря», – написал Богодистов в «Максе». Он также попросил не снимать и не публиковать в соцсетях фото и видео работы сил противоздушной обороны, БПЛА и их обломков и средств защиты объектов атаки.

Геленджик, Наталья Петрова