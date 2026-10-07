Власти Таиланда хотят ввести налог на выезд из страны

Власти Таиланда обсуждают возможность введения налога на выезд из страны. Сбор буду платить все, покидающие королевство воздушным путем, независимо от гражданства.

Согласно инициативе, первоначальная ставка налога, который будет взиматься со всех лиц, выезжающих воздушным транспортом из Таиланда, вне зависимости от их гражданства, составит 1 тысячу бат (2 550 рублей) за каждый выезд, передает РИА «Новости».

Законопроект предусматривает исключения, в которые входят члены королевской семьи и тайского правительства, а также их гости, буддийский патриарх Таиланда и сопровождающие его лица, главы иностранных государств и члены прибывающих с ними делегаций, летчики и другие члены экипажей всех самолетов, дети до двух лет и транзитные пассажиры.

Предполагается, что сумма ставки налога будет прибавляться к стоимости авиабилетов при их продаже пассажирам, говорится в объявлении министерства финансов. Отмечается, что тысяча бат является первоначальной ставкой налога, которая может быть в дальнейшем повышена до суммы, не превышающей 5 тысяч бат (12 750 рублей).

Общественное обсуждение основных положений законопроекта проходит в период с 30 сентября по 29 октября 2026 года.

Бангкок, Зоя Осколкова