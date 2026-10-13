Горнолыжный сезон в России начнется в ноябре – где планировать отдых

Горнолыжный сезон в России может стартовать уже через три недели, однако рассчитывать на раннюю и снежную зиму, судя по прогнозам, не стоит. Росгидромет обещает теплый ноябрь в ряде регионов, включая Урал и Сибирь, температура в декабре ожидается в пределах климатической нормы.

«Эльбрус»

Горнолыжный комплекс «Эльбрус» – самый высокогорный курорт в России – по традиции открывает сезон одним из первых, рассказали в Ассоциации туроператоров России. В прошлом году трассы заработали 1 ноября. В этом сезоне ориентир тот же, но при неблагоприятной погоде открытие может сдвинуться на две недели.

Комплекс расположен на южных склонах Эльбруса в Кабардино-Балкарии. Добраться до него можно на машине, самолетом до Минеральных Вод или Нальчика с последующей пересадкой на автобус или такси, а также поездом до Минеральных Вод, Нальчика или Прохладного.

«Шерегеш»

В «Шерегеше», расположенном в горно-таежном регионе Горная Шория Кемеровской области, на 14 ноября намечено техническое открытие Сектора Е: в этот день должна запуститься канатная дорога, а если снега окажется достаточно, откроются и первые спуски. Полноценный старт горнолыжного сезона 2026/27 запланирован на 21 ноября – курорт примет фестиваль «Шерегешфест», а в Секторе Е подготовят праздничную программу.

Тем, кто хочет приехать именно к первому дню катания, стоит иметь в виду: техническое открытие еще не означает, что заработают все трассы и подъемники – все будет зависеть от состояния снежного покрова.

Добраться до курорта можно самолетом до Новокузнецка, а оттуда – на такси либо рейсовым автобусом от автовокзала. Есть и вариант через Новосибирск, Барнаул или Кемерово, но дорога от аэропортов до комплекса займет заметно больше времени. Кроме того, до Новокузнецка или Новосибирска можно доехать поездом, а дальше – автобусом до курорта.

Кировск

«Большой Вудъявр» в Кировске готовится встретить первых горнолыжников в ноябре, но точная дата открытия еще не определена. В минувшем сезоне курорт начал работу 19 ноября – первыми заработали подъемники К6 и К7 на северном склоне и несколько трасс.

Добраться до Кировска можно самолетом или поездом. Ближайший аэропорт – «Хибины» в Апатитах, примерно в 30-45 минутах езды от курорта. Прямые рейсы летают из Москвы и из Санкт-Петербурга. От аэропорта до Кировска можно доехать на такси или маршрутке. Что касается железной дороги, прямые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга прибывают на станцию «Апатиты-1». От вокзала до Кировска можно добраться на такси или автобусе – дорога занимает около 25-30 минут.

«Архыз»

В «Архызе» на Северном Кавказе планируют начать сезон в конце ноября – начале декабря. Трассы будут открывать поэтапно: первым, как правило, заработает северный склон, а по мере установления устойчивого снежного покрова подключатся и остальные.

Добраться до курорта можно самолетом до Минеральных Вод, а оттуда – рейсовым автобусом или такси. Есть и вариант поездом до Невинномысска или Черкесска с пересадкой на междугородний автобус или маршрутку до села Архыз.

Эстосадок

Курорт «Роза Хутор» уже объявил дату начала зимнего сезона – 18 декабря. Здесь планируют подготовить трассы разных уровней сложности, учебные склоны и сноупарк. Трассы будут открываться по мере готовности и в зависимости от погоды.

На ГЛК «Красная Поляна» точную дату открытия пока не называют и предварительно ориентируются на декабрь. Такой осторожный подход связан с опытом прошлого сезона: первый снег на высоте 2200 м тогда выпал 10 октября, но устойчивый снежный покров так и не сформировался. Тогда катание началось только 26 декабря.

Горнолыжные комплексы расположены в одном поселке. Добраться до них можно самолетом до аэропорта Сочи, а оттуда – поездом до Эстосадка либо рейсовым автобусом или такси.

Южный Урал

Популярные курорты Южного Урала – «Абзаково» и «Банное» еще не объявили сроки запуска трасс. В прошлом сезоне официальное открытие состоялось 13 декабря, хотя фактически катание могло начаться раньше.

Добраться до ГЛК можно самолетом до Магнитогорска, а оттуда – на такси или автобусе.

Екатеринбург, Дарья Деменева