Российские нацпарки закрыли для туристов из-за активности медведей

В этом году нападения медведей зафиксировали в 15 регионах России. Хищники очень часто появлялись вблизи населенных пунктов, на дорогах и в садовых товариществах – из-за неблагоприятной ситуации с кормами: ягод и кедровых орехов в лесах практически не было. На этом фоне некоторые российские нацпарки и заповедники пришлось закрыть для туристов. В основном, ограничения коснулись популярных туристических территорий Алтая, Байкала, Красноярского края и Забайкалья. В Сибири из-за угрозы встречи с хищниками туристы стали чаще отказываться от поездок.

В Алтайском биосферном заповеднике до конца сезона закрыли все эколого-просветительские маршруты. Решение приняли после трагического случая: в августе в Турочакском районе, недалеко от села Артыбаш, медведь напал на туристку в палаточном лагере. Кроме того, на Алтае на маршруте к водоскату Учар – каскаду высотой около 160 метров на реке Чульча – демонтировали переправы и сняли страховочные тросы.

В Иркутской области ограничения затронули Кругобайкальскую железную дорогу и Олхинское плато. Выдачу разрешений приостановили для шести маршрутов: среди них – направления от Темной Пади до Ангасольской, от переезда до КБЖД, а также тропы у порта Байкал и скальника «Камни Потайные». Все они проходят через леса к берегу Байкала, смотровым площадкам, скальным останцам и галечным пляжам, где туристы нередко делают привалы и устраивают пикники, – а медведи регулярно появляются у воды и рядом с базами отдыха.

В Красноярском крае администрация нацпарка «Красноярские Столбы» с августа получила около 20 сигналов о встречах с медведями возле туристических объектов и дачных поселков. С 25 сентября парк закрыли для посетителей, а 12 октября запрет продлили – ориентировочно до 10 ноября. Ограничения действуют на всех входах, в том числе на маршрутах со стороны фанпарка «Бобровый лог».

В Тункинском национальном парке Бурятии тропы «Серебряное озеро» и «Озеро Артемьева» были доступны только организованным группам в сопровождении гида-экскурсовода. Однако с 17 сентября закрыли все туристические маршруты. Также полностью приостановил работу национальный парк «Алханай» в Забайкальском крае.

Сейчас ситуация остается на контроле профильных служб. Туристам, планирующим поездки в природные зоны, эксперты рекомендуют перед путешествием проверять актуальные предупреждения на официальных сайтах нацпарков, отметили в Ассоциации туроператоров России.

Москва, Дарья Деменева

© 2026, РИА «Новый День»

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