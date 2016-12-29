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Югра

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Публикации за 29.12.16

Под Нижневартовском лихач на Hyundai протаранил «ГАЗель» (ФОТО) / В больнице оказались трое взрослых и 1,5-годовалый ребенок

Под Нижневартовском лихач на Hyundai протаранил «ГАЗель» (ФОТО) В больнице оказались трое взрослых и 1,5-годовалый ребенок

На 11 километре автодороги «Нижневартовск – Радужный» произошла дорожная авария, в которой пострадали четыре человека. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, 30-летний водитель автомобиля Hyundai Elantra, превысив скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением, не справился с управлением и допустил столкновение с «ГАЗелью», за рулем которой был 58-летний мужчина.

Новый День: Под Нижневартовском лихач на Hyundai протаранил ''ГАЗель''

В результате ДТП оба водителя транспортных средств и пассажиры иномарки – 26-летняя женщина и 1,5-годовалый ребенок – получили травмы различной степени тяжести. Всего за минувшие сутки на территории Югры зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 13 человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.

Новый День: Под Нижневартовском лихач на Hyundai протаранил ''ГАЗель''

Нижневартовский район, Иван Гридин

Нижневартовский район. Другие новости 29.12.16

На пожаре в Югре погибла женщина и два ребенка. За жизнь еще одной женщины борются реаниматологи. / В Когалыме нефтяник похитил у предприятия более 13 млн рублей. / Житель Нижневартовска попался с 19 кг наркотиков. Уголовное дело направлено в суд.

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