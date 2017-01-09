В Нефтеюганском районе ВАЗ влетел под попутный КамАЗ / Пострадали три ребенка и мужчина

Публикации за 09.01.17

Вчера вечером, 8 января, в Нефтеюганском районе случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором травмы получили четыре человека. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла около 21:00 на 795 километре автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск».

Полицейские установили, что водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ, совершил столкновение с попутным автомобилем КамАЗ, за рулем которого был водитель 1985 года рождения. В результате ДТП водитель и пассажиры легкового автомобиля 1983, 2001, 2006 и 2012 годов рождения получили травмы различной степени тяжести.

Всего за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 12 человек получили травмы, в том числе 3 несовершеннолетних.

Нефтеюганский район, Иван Гридин

Нефтеюганский район. Другие новости 08.01.17

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