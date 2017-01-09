NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Югра

■■■■■■■■■

Публикации за 09.01.17

В Югре задержали трех полицейских по делу об истязаниях
Фото: «События»

В Югре задержали трех полицейских по делу об истязаниях

Сотрудники следственного отдела по Пыть-Яху ведут расследование уголовных дел в отношении сотрудников дежурной части ОМВД России по городу и исполняющего обязанности начальника отдела уголовного розыска ОМВД России по Пыть-Яху. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, их подозревают в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств (пп.«а, б» ч.3 ст.286 и п.«б» ч.3 ст.286 УК РФ).

По версии следствия, 22 декабря 2016 года оперативный дежурный ОМВД по Пыть-Яху, его помощник, а также и.о. начальника отдела уголовного розыска, находясь при исполнении должностных обязанностей в помещении дежурной части применили в отношении административно-задержанного мужчины физическое насилие и спецсредства – наручники. В этот же день указанные сотрудники правоохранительных органов при отсутствии законных оснований поместили другого мужчину в камеру для административно-задержанных лиц и применили к нему специальные средства – наручники. Через некоторое время мужчина был отпущен домой, при этом протокол о совершении им административного правонарушения не составлялся.

В настоящее время сотрудникам полиции уже предъявлено обвинение. По ходатайству следователя и решению суда двое из них заключены под стражу. Третий обвиняемый был задержан накануне. Следователь направил ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовным делам проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Следствием изъяты и изучаются записи с камер видеонаблюдения, необходимая служебная и иная документация, установлены и допрошены потерпевшие лица, а также свидетели, в том числе сотрудники полиции.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется отделом собственной безопасности УМВД России по округу.

Пыть-Ях, Иван Гридин

Пыть-Ях. Другие новости 09.01.17

В Нефтеюганском районе ВАЗ влетел под попутный КамАЗ. Пострадали три ребенка и мужчина. / Этап кубка мира по биатлону перенесли из Тюмени в финский Контиолахти. / Рособрнадзор лишил аккредитации пять вузов.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter