Нижневартовский застройщик задолжал работникам более 1,7 млн рублей

Публикации за 09.01.17

В Нижневартовске следователи возбудили по материалам прокурорской проверки уголовное дело в отношении директора строительной компании ООО «Новый район» и лица, исполняющего его обязанности в период с мая 2015 по январь 2016 года. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, их подозревают в невыплате заработной платы (ч.1 ст.145.1 УК РФ).

По версии следствия, подозреваемые допускали частичную невыплату заработной платы 19 работникам организации. В результате образовалась задолженность на сумму более 1,7 млн рублей. При этом, на расчетных счетах организации имелись денежные средства, достаточные для погашения задолженности, однако руководство компании направляло эти средства на другие цели.

По уголовным делам проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. В настоящее время принимаются меры к полному погашению перед работниками задолженности по заработной плате.

Действия руководства предприятия повлекли существенное нарушение конституционных прав граждан на вознаграждение за труд. Согласно требованиям ст.37 Конституции РФ, каждый имеет право на вознаграждение за труд, без какой бы то ни было дискриминации. В соответствии со ст.22 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель обязан выплачивать в полном размере причитающую заработную плату в сроки, установленные ТК РФ.

Нижневартовск, Иван Гридин

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