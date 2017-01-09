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Югра

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Публикации за 09.01.17

В Нижневартовске из-за чиновников фонда «Жилище» «зависло» долевое строительство / Прокуратура внесла представление на имя замгубернатора Югры
Фото: «Уральская транспортная прокуратура»

В Нижневартовске из-за чиновников фонда «Жилище» «зависло» долевое строительство Прокуратура внесла представление на имя замгубернатора Югры

Прокуратура Югры завершила проверку по факту нарушения прав граждан – участников долевого строительства многоквартирного дома по адресу: ул. Ленина, д. 48, в Нижневартовске. Застройщиком является окружной фонд развития жилищного строительства «Жилище».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, проверка показала, что в результате несвоевременного принятия фондом мер произошло замедление темпов строительства объекта недвижимости. В деятельности застройщика также выявлены отдельные нарушения требований законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов.

Для принятия должных мер, направленных на завершение строительства многоквартирного дома, и исполнения финансовых обязательств перед гражданами, прокуратура Югры внесла представление в адрес заместителя губернатора автономного округа.

Кроме того, на основании требования прокуратуры округа в отношении юридического лица возбуждено производство по делу об административном правонарушении по статье «нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов» (ч.2 ст.14.28 КоАП РФ). Результаты рассмотрения принятых мер находятся на контроле прокуратуры.

Нижневартовск, Иван Гридин

Нижневартовск. Другие новости 09.01.17

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