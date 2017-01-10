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Югра

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Публикации за 10.01.17

В Нефтеюганском районе «ГАЗель» протаранила грузовик / Пострадали четыре человека

В Нефтеюганском районе «ГАЗель» протаранила грузовик Пострадали четыре человека

Вчера утром, 9 января, в Нефтеюганском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирской «ГАЗели» и грузовика. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла около 8:30 на 774 километре автомобильной дороги «Тюмень – Ханты-Мансийск».

Полицейские установили, что 52-летний водитель «ГАЗели», двигаясь со стороны Тюмени в направлении Ханты-Мансийска, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с движущимся в попутном направлении грузовиком DAF с прицепом под управлением 51-летнего водителя. В результате ДТП четверо пассажиров «ГАЗели» получили травмы различной степени тяжести.

Всего за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 9 человек получили травмы.

Нефтеюганский район, Иван Гридин

Нефтеюганский район. Другие новости 09.01.17

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