В Нефтеюганском районе «ГАЗель» протаранила грузовик / Пострадали четыре человека

Публикации за 10.01.17

Вчера утром, 9 января, в Нефтеюганском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирской «ГАЗели» и грузовика. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре, авария произошла около 8:30 на 774 километре автомобильной дороги «Тюмень – Ханты-Мансийск».

Полицейские установили, что 52-летний водитель «ГАЗели», двигаясь со стороны Тюмени в направлении Ханты-Мансийска, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с движущимся в попутном направлении грузовиком DAF с прицепом под управлением 51-летнего водителя. В результате ДТП четверо пассажиров «ГАЗели» получили травмы различной степени тяжести.

Всего за прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 9 человек получили травмы.

Нефтеюганский район, Иван Гридин

Нефтеюганский район. Другие новости 09.01.17

В Нижневартовске из-за чиновников фонда «Жилище» «зависло» долевое строительство. Прокуратура внесла представление на имя замгубернатора Югры. / Нижневартовский застройщик задолжал работникам более 1,7 млн рублей. / В Югре задержали трех полицейских по делу об истязаниях. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»