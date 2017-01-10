Нефтеюганский застройщик уклонился от уплаты почти 18 млн рублей налогов

Публикации за 10.01.17

Сотрудники Нефтеюганского межрайонного следственного отдела возбудили уголовное дело в отношении руководства строительной компании ООО «Инкомстрой». Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, его подозревают в уклонении от уплаты налогов (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

По версии следствия, в период с января 2012 по декабрь 2014 года руководство организации уклонилось от уплаты налогов в особо крупном размере, причинив ущерб бюджету Российской Федерации на сумму свыше 17,7 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по результатам проверки, проведённой Нефтеюганским межрайонным следственным отделом на основании материалов, предоставленных межрайонной ИФНС России № 7 по ХМАО-Югре.

В ходе расследования следователи примут исчерпывающие меры для возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе страны. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, а также возмещение причиненного вреда.

Нефтеюганск, Иван Гридин

Нефтеюганск. Другие новости 10.01.17

В Нефтеюганском районе «ГАЗель» протаранила грузовик. Пострадали четыре человека. / В Нижневартовске из-за чиновников фонда «Жилище» «зависло» долевое строительство. Прокуратура внесла представление на имя замгубернатора Югры. / Нижневартовский застройщик задолжал работникам более 1,7 млн рублей. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»