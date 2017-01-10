Хирурга из Нефтеюганске будут судить за взятки

Публикации за 10.01.17

Нефтеюганский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении врача-хирурга Нефтеюганской окружной клинической больницы имени В.И. Яцкив. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, следователи собрали достаточные доказательства, позволившие предъявить врачу обвинение в совершении 4 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взяток за незаконные действия) и 4 эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Установлено, что в разные периоды 2016 года обвиняемый получал от жителей Нефтеюганска взятки за оформление больничных листов и внесение в них заведомо ложных сведений о нетрудоспособности. Общая сумма незаконно полученных денежных средств составила 20 тысяч рублей.

Для обеспечения исполнения приговора суда на имущество обвиняемого следователь наложил арест. В настоящее время расследование завершено, и уголовное дело направлено в Нефтеюганский районный суд. Теперь хирургу грозит до 8 лет лишения свободы.

Нефтеюганск, Иван Гридин

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