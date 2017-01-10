NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Югра

■■■■■■■■■

Публикации за 10.01.17

Хирурга из Нефтеюганске будут судить за взятки
Фото: СУ СКР по ХМАО-Югре ВКонтакте

Хирурга из Нефтеюганске будут судить за взятки

Нефтеюганский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении врача-хирурга Нефтеюганской окружной клинической больницы имени В.И. Яцкив. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, следователи собрали достаточные доказательства, позволившие предъявить врачу обвинение в совершении 4 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взяток за незаконные действия) и 4 эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Установлено, что в разные периоды 2016 года обвиняемый получал от жителей Нефтеюганска взятки за оформление больничных листов и внесение в них заведомо ложных сведений о нетрудоспособности. Общая сумма незаконно полученных денежных средств составила 20 тысяч рублей.

Для обеспечения исполнения приговора суда на имущество обвиняемого следователь наложил арест. В настоящее время расследование завершено, и уголовное дело направлено в Нефтеюганский районный суд. Теперь хирургу грозит до 8 лет лишения свободы.

Нефтеюганск, Иван Гридин

Нефтеюганск. Другие новости 10.01.17

Нефтеюганский застройщик уклонился от уплаты почти 18 млн рублей налогов. / В Нефтеюганском районе «ГАЗель» протаранила грузовик. Пострадали четыре человека. / В Нижневартовске из-за чиновников фонда «Жилище» «зависло» долевое строительство. Прокуратура внесла представление на имя замгубернатора Югры.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter